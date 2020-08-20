Президент Владимир Зеленский посетил книжную "Толоку" в Запорожье и приобрел на ней книгу российского издательства, проигнорировав при этом украинские.

Об этом сообщила в Facebook Эмма Антонюк.

Зеленский купил русский перевод романа Фредрика Бакман “Медвежий угол”, изданный в Москве.

“В руках у главы государства книга того же Бакмана “Медвежий угол”. Хороший выбор, потому что это – лучший роман Бакмана. Экспозиция – почти Кингивская, ритм, как в Геймана, сюжет – потрясающий. Правда, это книга московского издательства “Синдбад”. Хотя “Медвежьий город” переведено на украинский замечательным киевским издательством “Книголав”. Почему глава государства на украинском книжном фестивале перед камерами выбирает книгу, изданную в Москве? В то время, как на рынке есть такая же украинский? Тем более, в условиях, когда украинские издательства страдают из-за конкуренции с московскими акулами, которые съедают и без того маленькие отечественные тиражи?” – отмечает Антонюк.

Журналистка Татьяна Гонченко на своей странице в Facebook отметила, что Зеленский купил книгу российского издательства в то время как в украинских издательствах после коронакризы.

“Ты Президент Украины. В которой война с Россией уже 6 лет продолжается. Приезжаешь на литературный фестиваль, чтобы типа показать, какой ты умный. В украинских издательств после коронакризы ситуация так себе. Это всем очевидно. И ты под камерами покупаешь русскоязычную книгу московского бл*ть издательства. А еще в этой книге есть украиноязычный перевод от издательства “Книголав”, созданное по инициативе группы “1 + 1 Media”, – написала она.