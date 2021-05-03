Президент України Володимир Зеленський під час дискусії з президентами Польщі, Естонії, Литви та Латвії заявив, що Європейський Союз має продемонструвати реальну підтримку євроінтеграційних прагнень нашої країни.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

Як сповіщалося, 3 травня у Варшаві відбуваються зустрічі президентів п’яти країн — Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України.

Під час спільної дискусії “Щастя націй базується на справедливих законах, ефективність яких залежить від їхнього виконання” Зеленський заявив, що Європейський Союз має продемонструвати реальну підтримку євроінтеграційних прагнень України.

“Нас треба бачити в ЄС як рівноправного та невід’ємного партнера”, – сказав президент Україна.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що Європейський Союз може стати сильнішим після прийняття нових членів. Дуда також зазначив, що ЄС має обговорювати механізми приєднання до свого складу тих держав, які оголосили про свої євроінтеграційні прагнення.