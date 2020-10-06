Такое заявление глава государства сделал в интервью изданию Politico Europe. Полная версия интервью опубликована на сайте президента.
По словам Зеленского, одной из тем сегодняшних переговоров в Брюсселе станет “участие Украины в вопросах разработки вакцин”.
“Я хочу сказать странам ЕС о том, что у нас, к сожалению, пока нет вакцины, но мы хотим ее получать, мы подготовлены с точки зрения производства вакцины. У нас есть предприятия, которые готовы помогать, когда нам передадут вакцины. Мы готовы помогать странам ЕС в массовом производстве вакцин. Украина уже показала, как в сложный момент с COVID-19 мы помогали с изготовлением антисептика, его поставками”, – подчеркнул Зеленский.
В сокращенной англоязычной версии интервью на сайте Politico указано, что президент Украины поедет на саммит с лидерами ЕС “с просьбой и предложением”. Просьба касается усиления поддержки Украины в вооруженном конфликте с Россией (в частности “путем сохранения жестких санкций”).
“Предложение состоит в том, чтобы помочь в производстве вакцины против коронавируса, когда эффективная вакцина будет готова к массовому производству”, – говорится в публикации.
Ранее Зеленский заявлял, что в нашей стране есть лаборатории, производственные мощности которых позволяют массово изготавливать вакцину от коронавируса. Он утверждал, что производство вакцины покроет как внутренние потребности украинцев, так и обеспечит потребности и других стран.
- В апреле президент Владимир Зеленский пообещал минимум миллион долларов тем, кто сможет создать вакцину против коронавируса COVID-19.
- Впоследствии замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина не разрабатывает вакцину против коронавируса COVID-19, так как в нашей стране нет необходимых для этого лабораторных мощностей.
- В августе президент Владимир Зеленский заявил, что первой волны заболевания COVID-19 в Украине не было, и похвастался успехами в борьбе с эпидемией.