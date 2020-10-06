Президент Украины Владимир Зеленский на саммите с Евросоюзом, который состоится во вторник, 6 октября, предложит помощь нашей страны в производстве вакцин от коронавируса COVID-19.

Такое заявление глава государства сделал в интервью изданию Politico Europe. Полная версия интервью опубликована на сайте президента.

По словам Зеленского, одной из тем сегодняшних переговоров в Брюсселе станет “участие Украины в вопросах разработки вакцин”.

“Я хочу сказать странам ЕС о том, что у нас, к сожалению, пока нет вакцины, но мы хотим ее получать, мы подготовлены с точки зрения производства вакцины. У нас есть предприятия, которые готовы помогать, когда нам передадут вакцины. Мы готовы помогать странам ЕС в массовом производстве вакцин. Украина уже показала, как в сложный момент с COVID-19 мы помогали с изготовлением антисептика, его поставками”, – подчеркнул Зеленский.

В сокращенной англоязычной версии интервью на сайте Politico указано, что президент Украины поедет на саммит с лидерами ЕС “с просьбой и предложением”. Просьба касается усиления поддержки Украины в вооруженном конфликте с Россией (в частности “путем сохранения жестких санкций”).

“Предложение состоит в том, чтобы помочь в производстве вакцины против коронавируса, когда эффективная вакцина будет готова к массовому производству”, – говорится в публикации.

Ранее Зеленский заявлял, что в нашей стране есть лаборатории, производственные мощности которых позволяют массово изготавливать вакцину от коронавируса. Он утверждал, что производство вакцины покроет как внутренние потребности украинцев, так и обеспечит потребности и других стран.