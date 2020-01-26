Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Фото: president.gov.ua

Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.

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