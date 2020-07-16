Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами первого главу государства Леонида Кравчука и народных депутатов предыдущих созывов Анатолия Матвиенко, Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюка.

Соответствующий указ № 277/2020 опубликован на сайте Офиса Президента.

Отмечается, что награды присвоены “за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины”.

В частности, Кравчук награжден орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Депутата I, III – VI, VIII созывов Парламента Анатолия Матвиенко (посмертно) и народного депутата I, II и IV созывов Николая Поровского Зеленский наградил орденом Свободы.

Кроме того, народных депутатов I созыва Рады Александра Барабаша глава государства наградил орденом “За заслуги” I степени, а Мирослава Мотюка – орденом “За заслуги” III степени.