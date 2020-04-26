Зеленский наградил спасателей, которые ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавшей в результате пожара. После чего встретился с работниками ГСЧС Украины.
“Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои”, – отметил он.
Зеленский добавил, что огонь уничтожил большой участок леса – более одиннадцати тысяч гектаров.
“Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат”, – подчеркнул он.
Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков, в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець и председатель ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили президента с ходом ликвидации очагов пожара.
- В Чернобыльской зоне, где бушуют пожары, с пожарища спасли жеребенка краснокнижной лошади Пржевальского.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее рассказал об умышленных поджогах в Чернобыльской зоне отчуждения.
- Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, сумма убытков от пожара, по предварительным данным, достигает десятков миллионов гривен.