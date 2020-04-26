Зеленский наградил спасателей, которые ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавшей в результате пожара. После чего встретился с работниками ГСЧС Украины.

“Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои”, – отметил он.

Зеленский добавил, что огонь уничтожил большой участок леса – более одиннадцати тысяч гектаров.

“Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат”, – подчеркнул он.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков, в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець и председатель ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили президента с ходом ликвидации очагов пожара.