Covid-19 Украина

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Зеленский наградил спасателей, которые ликвидировали пожар в Чернобыльской зоне

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Воскресенье, 26 апреля 2020, 16:02

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавшей в результате пожара. После чего встретился с работниками ГСЧС Украины.

“Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои”, – отметил он.

Зеленский добавил, что огонь уничтожил большой участок леса – более одиннадцати тысяч гектаров.

“Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат”, – подчеркнул он.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков, в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець и председатель ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили президента с ходом ликвидации очагов пожара.

Фото: ОПУ

  • В Чернобыльской зоне, где бушуют пожары, с пожарища спасли жеребенка краснокнижной лошади Пржевальского.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее рассказал об умышленных поджогах в Чернобыльской зоне отчуждения.
  • Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, сумма убытков от пожара, по предварительным данным, достигает десятков миллионов гривен.
Теги: Владимир Зеленский, ГСЧС, награда, ,

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