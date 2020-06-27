Текст указа №254/2020 обнародован на сайте главы государства.
Орден князя Ярослава Мудрого V степени получили восемь человек: гендиректор “Интерфакса-Украина” Александр Мартыненко, гендиректор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцина, бурмистр польского города Александрув-Куявски Анджей Цесля (посмертно), священник УГКЦ из Люблина Стефан Батрух, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, директор Института электродинамики НАНУ Александр Кириленко, директор Института проблем регистрации информации НАНУ Вячеслав Петров и балерина Елена Филипьева.
Орден князя Ярослава Мудрого ІV степени присвоен вице-президенту НОК Валерию Борзову и певцу Василию Зинкевичу.
Ректор Львовской политехники Юрий Бобал удостоился ордена князя Ярослава Мудрого ІII степени.
Десятки человек получили другие награды. Например, Зеленский посмертно наградил орденом “За заслуги” І степени недавно скончавшуюся Елену Несмиян, главного продюсера ТСН.
Телеведущая Мария Ефросинина получила орденом “За заслуги” ІІІ степени, а телеведущая Алла Мазур – орден княгини Ольги ІІ степени.
Депутат от “Слуги народа”, известная легкоатлетка Ольга Саладуха награждена орденом княгини Ольги І степени; певицы Ирина Билык и Тина Кароль – княгини Ольги ІІІ степени.
Певец и музыкальный продюсер Алексей Потапенко получил звание заслуженного артиста Украины. Такой же наградой президент отметил и певца Арсена Мирзояна.
Известный комедийный актер из Одессы Олег Филимонов стал народным артистом.
Напомним, в новогоднем поздравлении Президента Владимира Зеленского приняли участие звезды шоу-бизнеса, телеведущие и спортсмены, среди которых и ныне награжденные Тина Кароль, Потап, Маша Ефросинина и Арсен Мирзоян.
- Офис Президента Владимира Зеленского поздравил с юбилеем украинскую популярную певицу Ирину Билык. 6 апреля ей исполнилось 50 лет.
- 6 марта 2018 года во Львове активисты блокированием Оперного театра вынудили певицу Ирину Билык публично признать Россию страной-агрессором.