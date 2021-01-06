Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса. Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой”, – написал Зеленский.

Он отметил, что у государства есть четкий план вакцинации – сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом.

“За контрабанду и контрафакт должно быть наказание”, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в СМИ была распространенаинформация, что в Украине якобы началась “подпольная VIP-вакцинация” чиновников и бизнесменов. Издание утверждает, что речь идет о вакцине компаний Pfizer и BioNTech, которую “нелегально завезли в Украину”.

По данным журналистов “Страны”, за такую ​​подпольную вакцинацию бизнесмены и политики якобы платят немалые деньги: одна прививка стоит от 1 до 3 тысяч долларов.

После этого Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил МОЗ и МВД проверить эту информацию.

Он заверил, что будет вакцинироваться только когда вакцина официально поступит в Украину.

“Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники”, – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.