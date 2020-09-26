Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение приостановить все полеты самолетов АН-26 до выяснения причин катастрофы около аэродрома в Чугуево (Харьковская область).

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Поручение Президента выполняют министр обороны и руководитель Генштаба.

“Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять”, – рассказал Татаров.

Кроме этого, по поручению Президента, правоохранительные органы проверят оборонные контракты и усилят контроль за расследованием преступлений в сфере обороны по покупке и обслуживанию военной техники.

На данный момент месте авиакатастрофы работают около 50 прокуроров.

Также, на месте работают эксперты из Министерства обороны, МВД, Минюста, службы военного правопорядка.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.