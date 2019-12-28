Президент Владимир Зеленский направил в Парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.

Об этом сообщил агентству “Интерфакс-Украина” народный депутат Украины, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

“Децентрализация – это стратегически важное направление развития Украины. Реформа, которую местное самоуправление ждало годами. Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных общин, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа”, – отметил Вениславский.

Он уточнил, что по итогам этих обсуждений и был направлен в Верховную Раду усовершенствованный проект закона.

“В результате, президент направил в Парламент новый усовершенствованный проект с учетом наиболее важных предложений со стороны местного самоуправления и общественности. Децентрализация – неотвратима, мы сделаем эту реформу настоящей, общины – способными, народовластие – действенным”, – заверил Вениславский.

Как известно, 13 декабря Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Документом предложено ввести новый перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом община определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо.

На конституционном уровне закрепляется право общины на осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других форм, определенных законом.

Планируется создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружного, областного совета, их исполкомов.

Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти предлагается ввести институт префектов.