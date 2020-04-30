Об этом сказал председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент #Букв.

“Саакашвили последние несколько дней вел консультации с президентом и они нашли новый формат сотрудничества”, – сказал Арахами.

При этом, он добавил, что в “Слуге народа” есть голоса за его назначение, в случае решения об этом в ОПУ.

“Если они сейчас определят, что его надо назначать вице-премьером, у нас есть голоса, но по моей информации будет другое решение и об этом будет сообщено, возможно, сегодня чуть позже, а возможно, в начале недели”, – сообщил Арахамия.

Арахамия пояснил, что решение принято после длительных консультаций с президентом Владимиром Зеленским.