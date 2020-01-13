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Зеленский назначил Бородянского, Лероса и Борзова в совет «Мистецького арсенала»

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил новый состав Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Понедельник, 13 января 2020, 19:26

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Президента Украины.

Председателем Совета назначили министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.

Отметим, что в состав Совета вошли жена главы государства Елена Зеленская, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца и советник президента нардеп Гео Лерос.

Помимо этого в Совет входят: гендиректор “Мистецького арсенала” Олеся Островская-Лютая, руководитель Государственного управления делами, известного как ДУСя, фигурант квартирного скандала в столице Сергей Борзов который пытался удалить компромат в Интернете., писатель Вахтанг Кебуладзе, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд и гендиректор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева.

В соответствии с документом в Совет вошли: заместитель генерального директора Национального художественного музея Украины Ольга Балашова, эксперт по музейному делу Зеновий Мазурик, исполнительный директор ГО “Центр экономической стратегии Глеб Вышлинский, журналист, культуролог Вадим Карпяк, председатель правления ОО “Украинский центр развития музейного дела” Владислав Пиоро, ученый-экономист Александр Пасхавер.

Ранее сообщалось, что Марина Порошенко ушла с поста главы Украинского культурного фонда. По ее словам, увольнение было инициировано министром Бородянским и Офисом президента.

“Претензия ко мне одна – моя фамилия”, — сообщила она.

Теги: Владимир Зеленский, Гео Лерос, Бородянский, указ

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