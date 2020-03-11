Соответствующий указ №74/2020 опубликован на сайте Главы государства.

Должность председателя Сумской ОГА была вакантной с июня 2019 года, когда Зеленский уволил Николая Клочко. После этого областью руководила временно исполняющая обязанности губернатора Ирина Купрейчик.

Указом №73/2020 он освободил от этой должности временного исполняющую обязанности главы ОГА Ирину Купрейчик.

По поручению Владимира Зеленского первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил общественности Сумщины нового главу областной государственной администрации Романа Грищенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

Трофимов вручил новому руководителю Сумской ОГА служебное удостоверение и пожелал успешной работы.

Он обозначил приоритетные задачи, стоящие перед Романом Грищенко. В частности, ремонт дорог в области, обеспечение инвестиционной привлекательности и т. д.

В свою очередь новоназначенный глава Сумской облгосадминистрации поблагодарил Президента и его команду за высокое доверие и отметил большую ответственность, возложенную на того, кто занимает эту должность.

Роман Грищенко подчеркнул, что будет продолжать в Сумской области жизненно важные реформы. Особое внимание будет уделять вопросу ремонта дорог, реализации инвестиционных проектов и внедрению второго этапа медицинской реформы.

Справка. Роман Грищенко родился 1982 года в с. Шарманка Первомайского района Николаевской области. В 2005 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове по специальности “Правоведение”.

Кандидат юридических наук. Офицер военного управления тактического уровня. Участник боевых действий в зоне проведения АТО.

С 2005 по 2007 год работал следователем военной прокуратуры Николаевского гарнизона Южного региона Украины в Николаеве.

В 2010-2019 годах работал в органах военной прокуратуры Николаевского, Кировоградского, Криворожского, Киевского и Харьковского гарнизонов.

В электронной декларации, поданной перед назначением на должность в ОГА, Грищенко указал, что ему принадлежит земельный участок площадью 1000 м² в Николаеве, своего жилья у прокурора нет, он жил в служебной квартире в Харькове.

Грищенко пользуется автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска, который принадлежит Сергею Грищенко (вероятно, это отец Романа Грищенко).

Грищенко также задекларировал 970 тыс. грн и $28 тыс. сбережений. В 2019 году он получил 673 197 грн зарплаты в прокуратуре и 1295 грн помощи.