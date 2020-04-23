Соответствующий указ №151 / 2020 опубликован на сайте Главы государства.

“Назначить Петрова Алексея Геннадиевича главой Закарпатской областной государственной администрации”, – говорится в указе.

Ранее своим указом Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника Управления СБУ в Кировоградской области.

Алексей Геннадьевич Петров – украинский офицер спецслужб, генерал-майор и Заслуженный юрист Украины.

14 февраля 2017 Указом Президента Украины назначен руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. На этом посту он сменил Виталия Найду.

27 августа 2019 уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и был назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.

По данным Bihus.info, перед первым туром президентских выборов Петров приватизировал служебную квартиру площадью более 170 кв. м в центре Киева.

В конце декабря 2019 года Зеленский сообщил, что решил отправить в отставку глав двух ОГА — Закарпатской (Бондаренко) и Львовской (Маркияна Мальского), назначенных им летом.

“Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди не опытные или не чисты на руку, как говорится, а потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата”, — аргументировал свое решение Зеленский.