Соответствующий указ №155 / 2020 опубликован на сайте Главы государства.

“Назначить Федорова Виталия Васильевича главой Ивано-Франковской областной государственной администрации”, – говорится в документе.

Предыдущим указом Зеленский уволил Федорова с должности временного исполнителя обязанностей главы Ивано-Франковской ОГА.

Виталий Федоров родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности “Экономика предприятия”, (инженер-экономист), в 2004 году – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности “Государственная служба” (магистр государственной службы ). С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 был заместителем председателя, а с февраля 2020 года – временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Как известно, в начале февраля 2020 Владимир Зеленский уволил Дениса Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской ОГА после его назначения вицепремьер-министром, министром развития общин и территорий Украины. Главой ОГА Шмыгаль работал со 2 августа 2019-му.