Президент Владимир Зеленский назначил бывшего вице-премьер-министра и министра иностранных дел Вадима Пристайко послом Украины в Великобритании.

Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 20 июля, Глава государства своим указом освободил Наталью Галибаренко от должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО).

На должность посла Украины в Великобритании был назначен Вадим Пристайко.