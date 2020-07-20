Об этом сообщают #Буквы.
В понедельник, 20 июля, Глава государства своим указом освободил Наталью Галибаренко от должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО).
На должность посла Украины в Великобритании был назначен Вадим Пристайко.
- Напомним, Вадим Пристайко занимал должность министра иностранных дел правительстве Алексея Гончарука. Позднее в правительстве Дениса Шмыгаля был вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической интеграции (с 4 марта по 4 июня).
- Ранее Пристайко занимал должность заместителя главы Администрации Президента Владимира Зеленского.
- #Буквы рассказывали, что известно о Вадиме Пристайко.