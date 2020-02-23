Соответствующее распоряжение Зеленского опубликовано на сайте Главы государства.
“Назначить Гуменюка Василия Васильевича председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области”. – говорится в распоряжении.
Гуменюк активно поддерживал Владимира Зеленского на президентских выборах и даже баллотировался в народные депутаты от “Слуги народа” в 192 округе.
Ему 30 лет. На момент баллотирования был директором “Центра культуры и досуга” в Ярмолинцах.
Гуменюк был участником команды “Винницкие”, которая выступала в шоу “Лига смеха”. Больше всего он запомнился в номере, в котором шутил о размере женской груди.
“Чувствую большую ответственность и надежду многих на перемены. За это время я замечал, что больше всего болело у людей то, что их не слышат и не хотят пытаться решать их проблемы, именно поэтому первой задачей перед собой ставлю наладить коммуникацию народа с властью. В ближайшие дни после вступления в должность будет налажена коммуникация с жителями и каждое обращение будет получено и обработано. Приглашаю всех неравнодушных людей, которые готовы менять наш район – менять его вместе”, – написал Гуменюк в Facebook.
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