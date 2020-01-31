Президент Украины Владимир Зеленский назначил во власть ряд чиновников из правительства Николая Азарова, которые попадают под действие закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) и находившихся вместе с Андреем Богданом (нынешним руководителем офиса президента) в составе правительственной делегации во главе с премьером Азаровым в Санкт-Петербурге. Визит состоялся в канун остановки евроинтеграции, что дало старт Революции достоинства.

Об этом говорится в репортаже программы “Схемы: коррупция в деталях”.

Журналисты получили в свое распоряжение список членов правительственной украинской делегации во главе с Азаровым, которая летала в Россию накануне остановки евроинтеграции в 2013-м году и обнаружили, что несколько чиновников из этого списка при президентстве Владимира Зеленского получили высокие должности – в частности, руководителя ОП, послов, советника и члена президентской комиссии.

В частности, Руслан Демченко, Сергей Камышев, Инна Емельянова, Владимир Ельченко были участниками переговоров с РФ в течение 19-20 ноября 2013 года в Санкт-Петербурге, в результате которых Кабмин принял решение, что вызвало сопротивление украинцев и вылилось в затяжную и драматическую Революцию достоинства.



Демченко, Камышев и Емельянова подпадают под признаки закона “Об очистке власти”. Их имена – в люстрационном списке, обнародованном Министерством юстиции.

В составе делегации в Санкт-Петербурге, кроме Андрея Богдана, который на тот момент был советником премьер-министра Азарова, а при Зеленском стал руководителем Офиса президента, был тогдашний заместитель руководителя секретариата Кабмина Сергей Камышев. В декабре этого года президент Зеленский назначил его чрезвычайным и полномочным послом в Китае.



Первый заместитель министра юстиции за Януковича Инна Емельянова в августе 2019-го назначена указом президента Зеленского в комиссию по правовой реформе. В ее составе она стала заместителем председателя рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия.



Еще несколько членов делегации в РФ, как обнаружили журналисты, имели должности во времена Порошенко и также получили высокий статус уже при президентстве Зеленского.

Первый заместитель министра иностранных дел в 2013-м Руслан Демченко ранее в качестве советника Порошенко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. В июле 2019-го Зеленский назначил Демченко своим советником.

Также членом упомянутой делегации был бывший посол в РФ Владимир Ельченко, должность которого не попадает под люстрацию. За Порошенко он стал постоянным представителем Украины при ООН, а уже в декабре 2019-го был назначен Зеленским чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

Закон запрещает занимать люстрированным должностным лицам государственные должности до 2024 года, говорится в репортаже. Такой запрет не действует для лиц, не состоящих в штате как государственные чиновники и не получают плату за это.

В течение нескольких месяцев – в октябре, ноябре и декабре 2019 года – съемочной группе “Схем” удалось зафиксировать среди визитеров Офиса президента также родственников президентских помощников, друзей Владимира Зеленского с “95 квартала”, бизнесменов, антикоррупционеров и судей.

Несмотря на обещания Владимира Зеленского относительно публикации списков посетителей Банковой, в Офисе президента официально отказались предоставить журналистам такой перечень визитеров, объяснив это “конфиденциальностью”.