Соответствующий указ №263/2020 обнародован на сайте главы государства.

“Назначить Погорельцева Сергея Алексеевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Испания”, – говорится в документе.

Предыдущим указом №262/2020 Президент уволил с этой должности Анатолия Щербу. Анатолий Щерба был назначен послом Украины в Испании указом президента Петра Порошенко в марте 2016 года.

Сергей Погорельцев родился 17 сентября 1964 в Киеве. В 1986 году окончил Киевский государственный университет им. Т.Шевченко, факультет романо-германской филологии, по специальности – переводчик с испанского и английского языков, преподаватель испанского языка.

До этого Погорельцев занимал должность директора Департамента консульской службы МИД. Ранее он уже занимал должность посла Украины в Испании – с июля 2012 года по ноябрь 2013 года.