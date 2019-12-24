Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Соответствующий указ был обнародован во вторник, 24 декабря.

“Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы”, – говорится в указе №943/2019.

Борис Тарасюк дважды был министром иностранных дел Украины (1998-2000 гг., 2005-2007 гг.). Он является основателем и директором Института евро-атлантического сотрудничества (2001 г.).

Также Борис Тарасюк возглавлял депутатскую группу по межпарламентским связям с Польшей, подал в отставку в июле 2016 года из-за несогласия с польским законом “О Институт национальной памяти”. В 2017 году вошел в состав группы межпарламентских связей с Венгрией.