Соответствующий указ №157 / 2020 опубликован на сайте Главы государства.

“Назначить Осипчука Ивана Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области”, – говорится в документе.

Местное издание CBN пишет, что Осипчук родился в 1985 году. До назначения работал заместителем начальника управления внутренней безопасности СБУ.

В публичном реестре есть декларация его жены за 2018 год, в которой указано, что она работает в органах прокуратуры Киевской области. Также согласно декларации, муж Иван Осипчук, который работает в СБУ, имеет годовую зарплату 222 тысячи гривен.

17 апреля Зеленский уволил с должности начальника данного управления Алексея Петрова. 22 апреля он был назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации.