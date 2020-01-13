Президент Владимир Зеленский назначил в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал" первую леди Елену Зеленскую.

Об этом говорится в соответствующем указе президента.

Всего в совет вошло 16 человек, его главой назначен министр культуры Владимир Бородянский.

Также в его составе, помимо Зеленской, замгендиректора Национального художественного музея Украины Ольга Балашова, руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, исполнительный директор “Центра экономической стратегии” Глеб Вышлинский, журналист и культуролог Вадим Карпьяк, философ и писатель Вахтанг Кебуладзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, нардеп и советник президента Украины Гео Лерос, эксперт по музейному делу Зеновий Мазурик, глава правления “Украинского центра развития музейного дела” Владислав Пиоро, гендиректор Мистецького арсеналу Олеся Островская-Лютая, ученый-экономист Александр Пасхавер, директор “Одесского художественного музея” Александр Ройтбурд и гендиректор Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко Екатерина Чуева.

Ранее сообщалось, что Марина Порошенко ушла с поста главы Украинского культурного фонда. По ее словам, увольнение было инициировано министром Бородянским и Офисом президента.

“Претензия ко мне одна – моя фамилия”, — сообщила она.