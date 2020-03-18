Президент Владимир Зеленский назвал ложью страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине.

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, которое опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

“Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине — ложь”, – сказал Президент.

Он призвал всех украинцев доверять только официальным источникам информации — официальным страницам МОЗ, Правительства, Верховной Рады, Офиса Президента Украины.

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Напомним, Министерство внутренних дел призвало украинцев доверять только официальным сообщениям органов власти и сообщать о фейках касательно коронавируса.