Президент Украины Владимир Зеленский признался, что чувствует вину за ошибки и неудачные высказывания народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Об этом он сказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Для меня, если депутат нашей фракции “зашкварится”, тогда я чувствую вину на себе. Потому что это человек из фракции “Слуга народа”. Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение – и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими – спокойно расставаться. Спокойно говорить – “ты не можешь быть лицом нашей партии”, – сказал он.

Зеленский назвал “историю с собакой” с участием депутата Евгения Брагаря очень некрасивой.

“Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в Институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает”, – пояснил он.

Президент указал, что ситуация с мажоритарщиками, которых набрали как “людей из народа” является отдельной историей.

“Есть регион, кто хочет, там заполняют данные, давайте их проверять, их проверяли наши штабы. Я смотрел – чистый? Чистый. Справки службы безопасности, МВД – все было чисто. Пока я не пошел в политику, я не мог себе представить, что человек за деньги может менять свою даже не анкету – свою биографию. То есть почистили информацию. Есть такие люди”, – отметил он.

Напомним, что ранее народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Евгений Брагарь в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

“Прожить в этих условиях трудно, но мы еще не знаем, есть ли у нее какое-то другое имущество… Если собака во дворе элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить”, – сказал депутат.

Эти слова нардепа вызвали немалую критику в соцсетях и осуждение со стороны его же фракции.

Сама пенсионерка тогда заявила о своем разочаровании политикой действующей власти.