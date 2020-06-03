Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“На базе Совета национальной безопасности Украины я дал поручение на прошлой неделе, сейчас подбираются кадры. Мы дали 10 дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, в состав которой я тоже буду входить. Придут люди, которые уже должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленности. И должен быть вице-премьер, потому что он должен иметь не только вертикаль как министр, но и контролировать несколько предприятий”, – сказал президент.

При этом Зеленский призвал предлагать кандидатуры на должность и заявил, что уже встречался по этому поводу с народным депутатом 7 созыва Виталием Немилостивым.

“Он – одна из кандидатур, которые мы видим”, – уточнил глава государства.