Такое заявление глава государства сделал на брифинге в Луганской области.

Зеленский уточнил, что Украина в ответ не будет отзывать своего посла.

“Я могу сказать, что у нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла (в Грузии, – ред.) в Украину. Потому что отношения между нашими странами длительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается только того государства и тех граждан, которые живут в этом государстве”, – отметил Зеленский.

Он добавил, что назначение Саакашвили является внутренним вопросом Украины.

“Я думаю, что это наше решение, наша внутренняя политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины, у него украинский паспорт. И я являюсь президентом Украины, который назначил его главой исполкома совета реформ при президенте Украины. Вот и все”, – подчеркнул Зеленский.

(На видео – с 2:50)

Ранее сегодня стало известно, что Грузия намерена отозвать своего чрезвычайного и полномочного посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.