Президент Украины Владимир Зеленский назвал трех основных кандидатов на должность министра образования и науки, которая остается вакантной с марта 2020 года.

Об этом он рассказал во время неформального общения с журналистами в резиденции “Залесье”, информирует “ВВС Украина”. Видео общения также обнародовало издание НВ.

Президент рассказал, что пообщался с несколькими кандидатами.

“Мы посмотрели несколько вариантов. Прекрасные были люди, которые знают то или иное направление. Есть человек в науке – Александра Антонюк. Я уверен, что она к нам присоединится. Она может возглавить направление науки… После этого были еще несколько людей. Они тоже все хорошие, но не могут быть министрами – мне кажется, из-за их слабости в целом, слабости личности, хотя профессиональный человек”, – заявил Зеленский, не уточнив, о чем идет речь.

Глава государства отметил, что в дальнейшем консультировался по поводу назначения министра образования с ректорами учебных учреждений.

“После этого я встретился со многими ректорами ведущих вузов, их было где-то 30-40. Они все предложили мне несколько вариантов”, – сообщил Зеленский и назвал трех кандидатов.

Это, по словам президента:

• руководитель Аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров (который ранее был заместителем Дмитрия Табачника);

• председатель комитет по вопросам образования в Верховной Раде Сергей Бабак (планировалось, что он изначально возглавит министерство, но он отказался, поскольку “еще не все сделал” в ВР);

• ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет (который был членом Партии регионов).

Владимир Зеленский уточнил, что ректоры советовали ему выбрать одного из трех предложенных кандидатов.

Президент добавил, что планирует на следующей неделе поехать в Чернигов, чтобы встретиться с Сергеем Шкарлетом.

“Мы еще его (Шкарлета, – ред.) не назначаем. В среду я поеду в Чернигов. Я собираюсь прийти в университет, я хочу просто посмотреть, как он выглядит, хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек”, – подчеркнул Зеленский.

Он выразил мнение, что некорректно укорять Шкарлета за членство в Партии регионов, потому что в нее “загоняли всех учителей в областях”.

“Мне кажется, что если мы уже полгода ищем министра образования, то надо на чем-то сосредоточиться”, – добавил президент.

(На видео – с 1:18)