Об этом Зеленский рассказал в интервью израильскому изданию The Times of Israel.
Так, журналист спросил у Зеленского, что бы он сделал, если бы его обвинили в коррупции, приведя в пример борьбу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с аналогичными обвинениями.
“Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции — не в какой-то политической вещи, а в чем-то, что действительно произошло, — тогда согласно Конституции мне пришлось бы уйти в отставку”, — ответил Зеленский.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он, как глава государства, сделал все, что мог, чтобы иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами.
- А еще Зеленский уверен, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является большим и независимым государством.