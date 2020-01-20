Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы его обвинили в подлинной коррупции, он бы подал в отставку.

Об этом Зеленский рассказал в интервью израильскому изданию The Times of Israel.

Так, журналист спросил у Зеленского, что бы он сделал, если бы его обвинили в коррупции, приведя в пример борьбу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с аналогичными обвинениями.

“Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции — не в какой-то политической вещи, а в чем-то, что действительно произошло, — тогда согласно Конституции мне пришлось бы уйти в отставку”, — ответил Зеленский.