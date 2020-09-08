Об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки в Сумскую область.

“У нас должно быть заседание советников “нормандского формата” 11 сентября. Ждем там определенные предложения, определенные решения”, – отметил Зеленский.

В то же время, он не сообщил никаких деталей встречи.

(На видео с 26:20)

Накануне сообщалось, что встречу в “нормандском формате” на уровне советников глав государств, которая должна была состояться в пятницу, 28 августа, перенесли.