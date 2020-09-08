Об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки в Сумскую область.
“У нас должно быть заседание советников “нормандского формата” 11 сентября. Ждем там определенные предложения, определенные решения”, – отметил Зеленский.
В то же время, он не сообщил никаких деталей встречи.
(На видео с 26:20)
Накануне сообщалось, что встречу в “нормандском формате” на уровне советников глав государств, которая должна была состояться в пятницу, 28 августа, перенесли.
- Ранее сообщалось, что встреча советников лидеров государств-участников “нормандского формата”, которая была перенесена из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна, может состояться в начале сентября.