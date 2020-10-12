Президент Владимир Зеленский заявил, что 75 дней тишины в Донбассе погиб один человек и фиксируются выстрелы со стороны оккупированных территорий.

Об этом Зеленский сказал в интервью для программы ВВС HARDtalk со Стивеном сакуры в Великобритании.

Зеленский подчеркивает, что вопрос конфликта на востоке Украины сложный, но он пытается решить его как можно быстрее, чтобы не гибли люди.

“Мы разблокировали Нормандский процесс. Это диалог. Мы вернули всех за стол”, – сказал президент, напомнив, что благодаря этому формату Украина вернула 140 заключенных, среди которых не только военные, но и общественные деятели, разведчики и журналисты.

На вопрос журналиста, что с июля на Донбассе зафиксировали 1400 нарушений режима прекращения огня, Зеленский согласился, что это плохо, но заметил, что по сравнению с 14-ю тысячами или 80-ю тысячами нарушений за такой же период раньше, то можно увидеть разницу.

“Сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы из оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери”, – сказал он.

По словам Зеленского, за 75 дней погиб один человек.

“Результат – за 75 дней погиб один человек. Одна. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали”, – сказал Зеленский.

3 октября в Славуте горожане попрощались с офицером центра специальных операций “Альфа” Службы безопасности Украины Владимиром Фомюком, погибшего в зоне ООС.

Напомним, что 26 сентября в районе населенного пункта Орехово трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили осколочные ранения различной степени тяжести.

21 августа в Новоайдарском районе Луганской области погиб украинский военный — старший лейтенант Владимир Рудик. О смерти военнослужащего должны были сообщить в утренней сводке штаба ООС 22 августа, но о трагической смерти бойца 25 августа сообщило командование бригады, в которой он служил.