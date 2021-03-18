Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что пока нет оснований для приостановления прививки в стране от COVID-19 вакциной Covishield.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанас Науседою, который находится в Украине с официальным визитом.

Отвечая на вопрос журналиста о приостановлении использования вакцины AstraZeneca некоторыми странами Европы, Зеленский призвал опираться на факты, а не на дезинформацию.

Он отметил, что сейчас в мире происходит серьезная информационная противодействие Covishield, которая является самой доступной вакциной.

“Бельгия, США, Великобритания, Польша, Австралия не остановили прививки вакциной AstraZeneca. Нет никаких доказательств по количеству смертей в мире, которую связывают информационно с вакциной AstraZeneca, и об этом официально говорит Всемирная организация здравоохранения”, – подчеркнул президент Украины.

Он заявил, что вакциной Covishield сегодня вакцинировали около 90 тыс. человек, и нет ни одного летального случая.

“Я сам вакцинировался этой вакциной, сейчас стою перед вами, нормально себя чувствую. На уровне Украины пока оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я не вижу. От нашего Министерства здравоохранения также я этой информации не получал”, – отметил президент.

Почему страны отказываются от AstraZeneca?

Главная причина такого решения – растущие опасения, что препарат AstraZeneca в отдельных случаях вызывает серьезные осложнения, в частности, образование тромбов, что может привести к смерти человека.

Первой об остановке вакцинации препаратом AstraZeneca заявила Австрия. Там после прививки умерла 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Случай тромбоза также был зафиксирован в Нидерландах.

В Словакии умерла 38-летняя учительница, которой накануне вкололи препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

В Италии после прививки вакциной AstraZeneca умер учитель.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран – Дания, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния – частично или полностью прекратили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.

Таиланд и Демократическая Республика Конго также приостановили использование вакцины AstraZeneca.

В то же время Бельгия, Польша, Чехия и Украина заявили, что продолжат прививать вакциной AstraZeneca.