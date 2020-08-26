Президент Украины Влдимир Зеленский сказал, что не желает Беларуси пережить то, что наша страна прошла в 2014 году, имея в виду кровопролитие.

Об этом он сказал в интервью изданию Euronews.

Он не считает, что в свете нынешней ситуации в Беларуси корректно говорить о какой-либо аналогии.

“Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария”, – сказал украинский лидер.

Он считает, что белорусским властям необходим диалог с народом, чтобы “разрешить ситуацию тем или иным способом”.

На месте Лукашенко Зеленский считает, что провел бы новые выборы.

“Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я уверенный человек. Как мне всех успокоить? Я бы сказал: “через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет – участвуйте!”, – высказал свое предположение Зеленский.

Такой сценарий, по его словам, мог бы войти в историю.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.