Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не читает Telegram-каналы, потому что в них "в целом какой-то хаос и сюр", а также есть грамматические ошибки.

Такое заявление он сделал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Telegram-каналы я лично не читаю. Telegram-каналы я открывал несколько раз. “Джокер” этот появился, “Темный рыцарь”, “Легитимный” есть такой. Во-первых, я не могу читать что-то, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю. Во-вторых, там какой-то хаос в целом, что-то люди выдумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то “сюр”. Этот хаос очень влияет на информационное поле, рождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции”, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также заявил, что не все люди, которые сегодня ведут блог, влог или Telegram-канал, являются журналистами.

“Я могу провести параллель: если бы в хирургии каждый, кто брал бы скальпель, имел право оперировать, было бы очень много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть тяжелее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию. С ними работал человек, который не является профессионалом, но в руках у него был этот скальпель. Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал”, – отметил Зеленский.

По словам президента, “журналистика – это другое”, она “несет в себе уважение” и является “сильной альтернативной властью”.

“И мне, при всем уважении к некоторым блогерам, кажется, что любые люди, которые сегодня берут телефон и становятся “журналистами”, в целом испачкали эту профессию. Это мое видение. При этом у нас свобода слова, и я отстаиваю, что она должна быть на высоком уровне”, – сообщил Зеленский.