Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.
По его словам, НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет.
“Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу”, – заявил он.
Новиков сообщил, что оплату услуг проживания в гостинице сделала жена, а это не является подарком.
“Согласно закону “О предотвращении коррупции”, оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен это задекларировать”, – рассказал он.
- Как известно, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
- Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.
- По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся Президенту не менее чем в 2,5 млн гривен.
- Позже стало известно, за чей счет Зеленский отдыхал в Омане.