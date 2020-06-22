Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail не ответил на вопрос, поддержала ли Украина Канаду на выборах в Совет безопасности ООН.

Полное интервью на сайте The Globe and Mail.

Зеленский заявил, что международное сообщество должно продолжать давить на Москву, чтобы она вернула земли, отобранные у Украины в 2014 году, и поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что он отверг стремление президента США Дональда Трампа вновь принять Россию в “семерку”.

Но хотя Украина является одним из ближайших союзников Канады, Зеленский не ответил на вопрос, поддержал ли он неудавшуюся заявку Оттавы на место в Совете Безопасности ООН.

“1 июня Джастин Трюдо заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку”, – сказал Зеленский в интервью.

Издание отмечает, хотя Зеленский неоднократно хвалил Канаду и Трюдо за поддержку Украины, украинский президент дважды отказывался отвечать на вопрос, поддержала ли Украина стремление Канады занять место в Совете безопасности ООН. Заявку отклонили на прошлой неделе. Канаду обошли Норвегия и Ирландия.

“Украина всегда поддерживала и будет поддерживать Канаду. Что касается голосования и процесса выборов в Организацию Объединенных Наций, я не могу сказать, потому что это конфиденциальная информация. Я знаю, что Канада очень хотела, чтобы ее избрали и она стала членом Совета Безопасности ООН. Ну, на этот раз этого не произошло, но то, что важно для Канады, важно и для Украины, потому что успех Канады – это успех Украины”, – сказал Владимир Зеленский.

На вопрос издания о слухах о том, что Украина уже пообещала свои голоса Норвегии и Ирландии еще до того, как Канада в 2016 году начала свою кампанию году за место в Совете Безопасности, Зеленский снова уклонился от ответа. “Мне известна эта информация, но не могу раскрыть ее, потому что это конфиденциальная информация”.