Президент Украины Владимир Зеленский не планирует проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Израиль.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля”, – утверждают в пресс-службе Офиса Президента.

При этом в Офисе Президента подчеркивают, что встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, который также будет присутствовать на мероприятиях в Иерусалиме, на данный момент не запланирована.

“Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц”, – сказано в сообщении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой первый официальный визит в Израиль. Он пройдет на 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц.