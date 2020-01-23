Делегация Украины решила уступить свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле тем, кто пережил эту трагедию.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, по прилету украинской делегации в Израиль на форум они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест на мероприятие трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию. В связи с этим было принято решение передать места указанным людям.

“Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это никак не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины”, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что все ранее запланированные встречи в Израиле состоятся.

“Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль. Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить”, – добавил Зеленский.

Ранее в пресс-службе Офиса президента сообщали, что Зеленский “посетит с рабочим визитом Государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц”.

Программой визита также предусмотрены переговоры президента Украины с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Стоит отметить, что в Израиль прибыл и президент России Владимир Путин. Как сообщает российское агентство “ТАСС”, он выступит на форуме памяти жертв Холокоста “в качестве главного иностранного гостя”.

Ранее в СМИ появилась информация о возможности встречи Зеленского и Путина в Израиле. В пресс-службе Офиса президента Украины, в свою очередь, заявили, что такие переговоры не планируются.

“Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц”, – подчеркивали в ОПУ.

Впоследствии Зеленский сообщил журналистам в Давосе, что не исключает встречу с президентом России для обсуждения вопроса взаимного обмена удерживаемыми лицами.

“Про вероятность этой встречи – может быть, так как есть вопросы об обмене пленными, и вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это”, – заявил Зеленский.

В РФ же заявляли, что если встреча и состоится, то “только “на ногах”.

“Если и будут отдельные встречи, то они будут только “на ногах” и будут иметь достаточно короткий характер. Конечно, президент, как минимум, пожмет руку основным участникам, это неизбежно. Состоятся ли длительные разговоры – это очень сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского”, – заявил помощник президента России Юрий Ушаков, которого цитирует “ТАСС”.