Президент Украины Владимир Зеленский не прочь развивать в нашей стране проект вакуумного поезда Hyperloop.

Это следует из разговора главы государства во время его официального визита в Одесскую область.

Так, во время поездки Зеленский ознакомился с работой терминалов и инвестиционными проектами компании “Трансинвестсервис” (ТИС).

Разговор о Hyperloop между президентом и генеральным директором, совладельцем ТИС Андреем Ставницером произошел во время демонстрации презентационного видеоролика, который касался одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World. Последний стал инвестором порта ТИС.

Видео момента разговора опубликовала пресс-служба президента в Facebook.

В свою очередь бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который был инициатором внедрения проекта Hyperloop в нашей стране, обнародовал фрагмент видео с субтитрами.

“Тут такое дело… Даже не знаю, как сказать… Но Зеленский готов строить “Гиперлуп”! #ЗеОмелян какой-то будет…”, – написал он.

Судя по записи, между президентом и Ставницером произошел разговор следующего содержания по поводу Hyperloop:

Ставницер: Вот, кстати, это соинвестор Hyperloop, вместе с Ричардом Брэнсоном (речь идет о DP World и компании Virgin Брэнсона, – ред.).

Зеленский: Но что-то пока не получается с Hyperloop?

Ставницер: Пока не очень да, пока не очень. Но они пока хотят Hyperloop грузовой сделать, чтобы между портами и например…

Зеленский: Так чего вы не приходите с этими инвесторами? Я ж открытый человек.

Ставницер: Нам еще далеко до них, это Омелян…

Зеленский: Надо делать все равно, иначе мы будем развиваться миллион лет.

Стоит отметить, что ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что в ведомстве не будут заниматься идеей Hyperloop, которую активно пропагандировал экс-глава ведомства Владимир Омелян.

Криклий, в частности, высказал свое скептическое отношение к идее создания Hyperloop в Украине. “Я за более современные технологии, например, телепортацию”, – иронизировал министр.