Президент Украины Владимир Зеленский не реализовал большинство своих идей, которые были озвучены во время избирательной кампании, а некоторые из них - воплощены в прямо противоположный способ.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины.

Так, эксперты КИУ проанализировали публичные заявления Зеленского годичной давности, в частности, интервью изданию “Украинская Правда”, что было записано в январе 2019 года, в ходе которого тогда еще кандидат в Президенты озвучил ряд важных позиций по его видению окончания российско-украинской войны, особенностей внешней политики и основных подходов к кадровой политике.

“Год спустя можно утверждать, что значительная часть озвученных идей В. Зеленского так и не были реализованы, а некоторые из них – воплощены в прямо противоположный способ”, – отметили в комитете.

В КИУ также опубликовали фактчекинг вышеуказанных заявлений.

Отмечается, что Зеленский заявлял, что к работе во власти “обязательно будут привлекать профессионалов”, а не знакомых.

Однако после избрания Президентом ряд его знакомых и друзей получили государственные должности. В частности, совладелец “Студии Квартал-95” Иван Баканов стал главой СБУ, сценарист “Студии Квартал-95” Юрий Костюк – заместителем главы Офиса Президента, Сергей Сивохо был назначенным советником секретаря СНБО и ряд других.

Глава государства также заявлял: “Я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти “договоренности”, мне кажется, они не очень сложные, можно договориться”.

По данным КИУ, одним из приоритетов работы Зеленского действительно стали активные попытки добиться прекращения обстрелов и разведения войск. Однако их практическая реализация оказалась значительно тяжелее, чем было заявлено. Так, даже несмотря на разведение войск, боевые действия де-факто продолжаются и количество жертв постоянно растет. В частности, и около тех участков, где непосредственно были разведены войска (в районе Золотого).

Еще одной инициативой Зеленского было переформатирование Минских договоренностей.

“У нас сегодня есть Минские договоренности, не очень работают. Я бы хотел добавить еще несколько стран, может немного переформатировать. Может привлечь еще страны – западные”, – заявлял он.

Сейчас Зеленскому не удалось продвинуться в этом вопросе и состав участников Минского процесса остается таким же, что и раньше. Причем этот вопрос больше фактически не поднимается командой Президента в публичном пространстве.

Глава государства также собирался “корректировать и развивать” Минские договоренности.

Однако реализация этого заявления находится в процессе выполнения. В частности, после встречи в нормандском формате Президент заявил, что будет инициировать внесение изменений в Минские соглашения. Канцлер Германии Ангела Меркель также добавила, что Минские соглашения не является “окаменевшим документом”. Однако пока что внесение изменений в текст соглашений не произошло.

Кроме того, Зеленский заявлял, что “никто не пойдет на полную амнистию” боевиков.

Но в декабре 2019 года он заявил, что об амнистии боевиков можно будет говорить только тогда, когда на временно оккупированной территории будет безопасность. При этом, как и ранее, Президент подчеркивает, что амнистия не должна касаться всех лиц. В частности, она должна касаться только “людей, у которых нет крови на руках”. Поэтому в этом вопросе Зеленский является последовательным.