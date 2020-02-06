Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Как известно, ранее Зеленский говорил о том, что Авакову дали некий испытательный срок, за который он должен показать реальные результаты работы.

“Я за то, чтобы у нас министерства были лучшими в мире. Что касается господина Авакова, я вам сказал, меня спрашивали: действительно это никакой не компромисс, потому что я ничего ему не должен… Это я. Но есть Правительство. Есть Премьер-министр. Поэтому есть, скажем так честно, испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в Министерстве внутренних дел. Мы обновили… новый человек там в Нацполиции, насколько я знаю, точно новый человек в пограничниках (Госпогранслужбе, – ред.), я об этом договаривался с министром внутренних дел и с нашим Кабмином говорил… Потом у нас Нацгвардия, новый человек. Там очень много новых людей… Поэтому есть испытательный срок”, – говорил Зеленский в октябре.

На вопрос о том, когда же этот испытательный срок для Авакова подойдет к концу, сегодня Зеленский сказал:

“Я не знаю, нечего вам сейчас ответить. Вы знаете, очень много вещей, резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результат. Реальный, не на словах, а действенный. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем. Надо результат”.