Запитання главі держави поставила журналістка телеканалу “Прямий” Олена Курбанова.

Спілкування сталося після завершення сьогоднішньої великої пресконференції Зеленського.

Журналістка спочатку нагадала главі держави, що вже не вперше спостерігається ситуація, коли влада не надає слово опозиційним ЗМІ на подібних конференціях.

Після цього вона запитала, чи є щось за два роки президентської каденції, за що Зеленському соромно.

“Я думаю є речі, які були зроблені не так. Щоб я назвав? Не знаю. Я думаю, що їх, напевно, не дуже багато, якщо говорити про мою особистість. Є помилки деякі кадрові. На жаль”, – відповів глава держави.

Тоді журналістка спитала в Зеленського, чи може він “назвати Путіна вбивцею”. Главу держави попросили відповісти “так чи ні” на запитання.

“Це питання… Давайте я вам відповім. Через ваше питання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі. Щоб б ви робили? До побачення”, – заявив на це Зеленський.

Варто зазначити, що під час сьогоднішньої пресконференції глава держави повідомив, що поки не озвучуватиме свою думку про Володимира Путіна, оскільки це може призвести до ескалації збройного конфлікту.

“У мене немає часу думати про президента РФ Володимира Путіна. Я думаю тільки про зустріч у тому чи іншому форматі, яка може наблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно ставлюсь до характеристик президента Росії. Бо у мене проста позиція: якщо тими чи іншими словами, просто словами, просто закликами, які ні до чого не призводять, ми будемо збільшувати можливість ескалації, я потім собі це не пробачу. Для мене пріоритет – це закінчити війну. А потім уже поговоримо, що та про кого я відверто думаю”, – наголосив Зеленський.

Як відомо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував лідеру РФ Володимиру Путіну зустрітися “у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна”.

У відповідь на це Путін заявив, що готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Москві “в будь-який зручний час”, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.

Згодом стало відомо, що Володимир Зеленський доручив очільнику ОПУ Андрієві Єрмаку організувати його зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

“Я дійсно запропонував – і це чули – зустрітися на Донбасі. Президент РФ підтвердив намір зустрітися. Він запропонував це зробити в Москві. Я вже дав завдання керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він зв’язувався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони знайшли порозуміння, знайшли терміни та місце, місто, де ми можемо зустрітися”, – заявив тоді Зеленський.

Згодом він назвав Ватикан “ідеальним місцем” для діалогу з Путіним.