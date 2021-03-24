Эксперты Комитета избирателей Украины проанализировали публичные заявления президента Владимира Зеленского двухлетней давности, озвученные им во время избирательной кампании - большинство предвыборных обещаний он не выполнил.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

“По оценке КИУ большинство обещаний Зеленского не были выполнены. Часть предложений фактически не сдвинулись с мертвой точки (к примеру, о присоединении к Минску США и Великобритании). Некоторые обещания были начаты, но не дали ожидаемого эффекта – к примеру, принятие закона об обличителях коррупции. По части инициатив разработаны законопроекты, но они до сих пор не были приняты (по налоговой амнистии). Отдельная категория – фактически проваленные обещания, например, достижение компромисса с МВФ о замораживании роста тарифов”, – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

В частности, для анализа брались заявления Зеленского, озвученные в интервью телеканалу “1+1” от 24 марта 2019 года.

1. “Первое – я считаю, что нужен русскоговорящий телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир”

Выполнено. 1 марта 2020 года состоялся запуск государственного телеканала “Дом”, созданного для нужд временно оккупированных территорий.

2. “Второе – это поднимать экономику в нашей стране”

Не выполнено. По данным Минэкономики в 2020 году реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксировано падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства. Инфляция составила 5%. При этом снижение основных экономических показателей началось еще до начала пандемии.

3. “Нужно показать реальную борьбу з коррупцией. Мы предлагали закон Линкольна…на самом деле это работает. Ты говоришь, что этот человек коррупционер, у тебя есть какие-то доказательства, ты приводишь эту доказательства прокурору, прокурор должен рассмотреть это дело и взыскать с человека, который коррупционер, деньги. В двойном, тройном размере”

В процессе выполнения. В октябре 2019 года был принят закон об обличителях коррупции. В случае правдивого сообщения о коррупционных действиях, обличители коррупции могут получить 10% от суммы ущерба. Правда, на практике этот механизм не доказал свою эффективность. Более того, 3 марта 2021 года Зеленский ветировал изменения в закон об обличителях коррупции, принятые парламентом.

4. “Мы предлагаем нулевую декларацию, налоговую амнистию. Нормальные люди, гастарбайтеры, бизнесмены, мелкий, средний (на который давили правоохранительные органы различные) должны открыться… Мы разговариваем с коллегами, все говорят: “Конечно, мы хотим, дайте нам правила игры”. Положи деньги, откройся, заплати 5% государству. Начнем с чистого листа”

Не выполнено. Законопроекты о так называемой налоговой амнистии находятся на рассмотрении ВР, однако на данный момент приняты не были.

5. “Мы брали деньги, мы обязаны их отдавать (ред. – для МВФ). Разрывать их мы не имеем права. Это имидж страны”

В процессе выполнения. В феврале 2020 году Украина выплатила по кредитам МВФ 213,6 млн. долл. В течение нынешнего года Украина должна вернуть МВФ 1,7 млрд. долл.

6. “Есть цивилизованный способ убрать Президента – это закон об импичменте”

Выполнено. В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон об импичменте Президента.

7. “Что такое ГУД, у которого куча компаний? Нужно, чтоб такие госпредприятие были выставлены на приватизацию”

В процессе выполнения. В октябре 2019 года указом Президента первые пять объектов ГУД были переданы на приватизацию (в частности, отель “Днепр” в Киеве). В июле 2020 гостиницу “Днепр” продали на аукционе за 1,1 млрд. грн. В сентябре 2020-го на приватизацию были переданы непрофильный актив Госуправления делами – Житомирский ликеро-водочный завод.

8. “Конечно же нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Его можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании”

Не выполнено. Несмотря на регулярные заявления Зеленского о переформатировании Минского процесса, альтернативной площадки для переговоров согласовано не было. США и Великобритания не присоединились к работе в Минске.

9. “С представителями МВФ я тоже встречался и я хотел понять, вам действительно так важно, чтобы наши люди помирали, чтобы у них не было возможности заплатить эту тарифы? Они сказали нет… Им важно не где вы берете деньги, им важно показать, что у вас есть альтернативные источники. Есть несколько шагов наполнить страну деньгами”

Не выполнено. В октябре 2019 года Зеленский заявил, что МВФ требует от Украины установления рыночных цен на газ, предусматривающий увеличение тарифов. В зимний период 2020-2021 года цены на газ для населения существенно выросли.