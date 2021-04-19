У Комітеті виборців України (КВУ) проаналізували виконання "стадіонних обіцянок" Володимира Зеленського, які він назвав під час дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня 2019 року. Так, більшість обіцянок Зеленського не було виконано.

Про це йдеться у повідомленні КВУ.

Не реалізовані обіцянки щодо деолігархізації, зростання добробуту населення, щодо медичної та інших реформ. Також не виконані заяви щодо припинення війни. Але є певний прогрес в сфері будівництва доріг, а також прийнято закони щодо імпічменту президента та скасування депутатської недоторканності.

“Косметичні рішення щодо проведення реформ не дали необхідного результату. Володимир Зеленський не реалізував ті революційні кроки щодо зміни політичної системи, які він обіцяв як кандидат в президенти України, зберігши існуючий статус-кво в основних сферах”, – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Нижче наведено аналіз виконання заяв Зеленського:

1. Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

Варто зазначити, що у самого Зеленського неодноразово виникали конфлікти з представниками добровольчих організацій та учасниками війни. Зокрема, щодо справ Стерненка, Шеремета, протестів під Офісом президента, проведенням акцій протестів “Ні капітуляції” та ін.

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2. Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна за найбагатшого президента за всю історію?

За час президентства Зеленського в Україні зафіксовано економічний спад. За даними Мінекономіки у 2020 році реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господарства, а також ріст інфляції. Економічний спад також фіксувався у період до початку пандемії, що стало однією із причин відставки уряду Олексія Гончарука.

3. Медицина. “Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа?”

Усі ці проблеми залишилися і зараз. 64% громадян заявляють, що вони швидше не задоволені медичною реформою в Україні (опитування “Рейтингом”, липень-серпень 2020 р.). Для 41% українців найбільшою проблемою залишається зростання цін на ліки (опитування Центром Разумкова, липень 2020 р.). Ситуація загострилася на фоні пандемії коронавірусу, яка продемонструвала слабкість медичної системи України.

4. З приводу доріг – мені нема що сказати, бо немає доріг.

В рамках програми “Велике будівництво” у 2020 р. було побудовано та відремонтовано понад 4 тис. км. доріг державного значення.

5. Наші принципи: зняття недоторканності з депутатів. Закон про імпічмент. Закон про відкликання депутата.

Верховна Рада ухвалила закони щодо зняття депутатської недоторканності та про імпічмент президента. Закон про відкликання депутата прийнято не було.

6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?

Тема політичної корупції підіймалася у суспільстві щодо справи брата голови Офісу президента Андрія Єрмака, доплат в конвертах для народних депутатів, лобіювання депутатами “Слуги народу” інтересів фінансово-промислових груп (справа депутата Юрченка). Відкрито кримінальні провадження, тривають розслідування.

7. “З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу, всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати”.

Попри низку заяв, принципово важливих дій у напрямку деолігархізації зроблено не було. За даними ЗМІ, олігархи продовжують суттєво впливати на українську політику. Також не було корупційних посадок, які обіцяв забезпечити Зеленський.

8. “З приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити… І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати – чому війна досі не закінчилась? Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили”.

Зеленському не вдалося домогтися припинення війни дипломатичним шляхом. У 2020 р. бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і більше 330 поранених. Ситуація загострилася у 2021 р.

“В інтерв’ю виданню італійській газеті La Repubblica від 16 квітня 2021 р. Володимир Зеленський наголосив, що влада робить все можливе для пошуку мирного рішення, однак на разі першочергове питання – це не допустити розширення російської агресії. Також Володимир Зеленський погодився із твердженням про те, що з часом він став більш жорстким президентом”, – йдеться у повідомленні КВУ.