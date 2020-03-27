Об этом сообщает КИУ в Facebook.

“Эксперты КИУ проанализировали публичные заявления В. Зеленского, озвученные им в марте прошлого года во время предвыборной кампании. В частности, в ходе интервью для телеканала 1+1 от 24 марта 2019 года. Год спустя можно утверждать, что В. Зеленский в должности Президента не выполнил основные обещания, высказанные им во время предвыборной кампании”, – говорится в сообщении.

Обещание 1: “Первое – я считаю, что нужен русскоговорящий телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир”.

Выполнено.

Запуск государственного телеканала “Дом”, созданного для жителей временно оккупированных территорий, произошел 1 марта 2020 года.

Обещание 2: “Второе – это поднимать экономику в нашей стране”.

Не выполнено.

За время работы команды “Слуги народа” базовые экономические показатели не улучшились, а некоторые из них ухудшились.

Обещание 3: “Нужно показать реальную борьбу з коррупцией. Мы предлагали закон Линкольна… на самом деле это работает. Ты говоришь, что этот человек коррупционер, у тебя есть какие-то доказательства, ты приводишь эту доказательства прокурору, прокурор должен рассмотреть это дело и взыскать с человека, который коррупционер деньги. В двойном, тройном размере”.

В процессе выполнения.

17 октября парламент принял закон о разоблачителях коррупции. С 1 января он вступил в силу. В случае правдивого сообщения о коррупуции, разоблачители могут получить 10% от суммы нанесенного вреда. Однако на практике механизм пока не доказал эффективность.

Обещание 4: “Мы предлагаем нулевую декларацию, налоговую амнистию. Нормальные люди, гастарбайтеры, бизнесмены, мелкий, средний (на который давили правоохранительные органы различные) должны открыться… Мы разговариваем с коллегами, все говорят: «Конечно, мы хотим, дайте нам правила игры». Положи деньги, откройся, заплати 5% государству. Начнем с чистого листа”.

Не выполнено.

Механизмы налоговой амнистии и нулевой декларации не были реализованы на практике. Однако некоторые инициативы “Слуги народа” наоборот встретили критику представителей среднего и малого бизнеса (закон про кассовые аппараты для ФОПов).

Обещание 5: “Мы брали деньги, мы обязаны их отдавать (ред. – для МВФ). Разрывать их мы не имеем права. Это имидж страны”.

В процессе выполнения.

Украина выплатила по кредитам МВФ 213,6 миллионов долларов в феврале 2020-го года.

Обещание 6: “С представителями МВФ я тоже встречался и я хотел понять, вам действительно так важно, чтобы наши люди помирали, чтобы у них не было возможности заплатить эту тарифы? Они сказали нет… Им важно не где вы берете деньги, им важно показать, что у вас есть альтернативные источники. Есть несколько шагов наполнить страну деньгами”.

Не выполнено.

Власти не удалось достичь значительного прогресса в договоренностях с МВФ по тарифным планам.

Обещание 7: “Есть цивилизованный способ убрать Президента – это закон про импичмент”.

Выполнено.

10 сентября парламентом был принят закон об импичменте Президента.

Обещание 8: “Что такое ДУСя, у которой куча предприятий? Нужно, чтобы такие госпредприятия были выставлены на приватизацию”.

В процессе выполнения.

Осенью 2019-го года первые пять объектов ДУСи были переданы на приватизацию.

Обещание 9: “Конечно же нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Его можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании”.

Не выполнено.

Великобритания и США не присоединились к Минскому процессу.