Президент Украины Владимир Зеленский негативно повлиял на соблюдение в стране принципов демократии при проведении 25 октября местных выборов.

Об этом заявила гражданская сеть “ОПОРА”, которая наблюдала за предвыборной кампанией.

ОПОРА отмечает, что интенсивная вовлеченность Президента Украины Владимира Зеленского к агитационной кампании партии “Слуга народа” негативно повлияла на продвижение признанных демократических стандартов разграничения государственных и партийных интересов, а также предупреждение практики злоупотреблений административными ресурсами на разных уровнях.

“И хотя правовые основания и оценки такой активности главы государства остаются дискуссионными, очевидным является факт потери государством и его центральной властью возможности продемонстрировать новые подходы к обеспечению надлежащих стандартов выборов на уровне политической практики. На аналогичных принципах организации оценивает также инициативу Президента Украины провести 25 октября 2020 г.. неофициальный опрос возле помещений для голосования. Особенности организации, течение и финансирование такого опроса имеют потенциал дискредитации в будущем инструментов народовластия в Украине и создают предпосылки для общественно опасных манипуляций ими широким спектром политических сил”, – отметили в ОПОРЕ.