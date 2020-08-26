Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

На вопрос журналистки относительно ситуации на Востоке и переговоров в нормандском формате Зеленский ответил, что все продвигается не так быстро, как он ожидал.

“Но сейчас перемирие. Будет встреча в нормандском формате. В-третьих, был обмен пленными. Мы договорились о линии разграничения и 20 точках разминирования. Это очень важно. Сколько еще времени понадобится? – Я не знаю. Думаю, по результатам второй нормандской встречи высок шанс окончания войны”, – сказал Глава государства.

На уточняющий вопрос, когда именно ожидать завершения войны, президент ответил, что верит, что это произойдет в этом году.

“Как можно раньше. Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Я очень хочу верить в это и я верю. Если бы это зависело только от меня… Я не хочу сейчас называть имена, но по сравнению с прошлой командой, никто так сильно не хотел этого, как я, даже близко. Никто не сделал так много с точки зрения ускорения процесса и оказания на него давления. И все видят это! И я говорю не только о нас, Украине, наши иностранные партнеры видят это. Я знаю, что никто не сможет положить войне конец быстрее, чем я”, – сказал Зеленский.

Глава государства Владимир Зеленский надеется на то, что украинцы будут им гордиться после окончания президентского срока.

Справка. Глава информационного телеканала Euronews – Валид Арфуш. В 2005 году в собственном журнале “Папараzzи” о жизни звезд шоу-бизнеса и чиновников, опубликовали статью, посвященную сыну третьего президента Украины Виктора Ющенко – Андрею Ющенко. В материале были фото сына президента с отдыха в Турции, где он был со своей девушкой. Последний якобы в отместку за статью организовал поджог автомобиля Bentley, принадлежавший Арфушу.

В ответ Арфуш требовал, чтобы в отношении не только Андрея Ющенко, но и его отца, открыли уголовные производства на территории Украины и Франции.

С августа 2007 по февраль 2010 Арфуш был главой международного отдела пресс-службы кандидата в президенты, а позже президента Украины Виктора Януковича.

Телеканал Euronews финансируется за счет европейских правительств и различных стран.

В марте 2015 года говорили о том, что спонсором украинской службы Euronews был олигарх Дмитрий Фирташ, против чего выступили в Европарламенте.

Украиноязычный филиал телеканала был закрыт в 2017 года, после чего неоднократно звучали заявления о том, что он канал стал “рупором Кремля” в Украине.

Один из инвесторов телеканала – Москва в лице ВГТРК. Финансировать Euronews Россия начала в 2004 году, купив 17% акций телеканала. Вместе с France Televisions, итальянской RAI и турецкой TRT Россия входит в четверку крупнейших акционеров телеканала.