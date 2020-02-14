Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, комментируя расследование журналистов программы “Схемы: коррупция в деталях”.
“Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было несложно в сюжете программы “Схемы” – это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили”, – написала Мендель.
Ранее в программе “Схемы” утверждалось, что Николай Патрушев посещал Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. По информации журналистов, российский силовик прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.
После выхода программы глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приведенные журналистами данные не подкреплены фактами и необъективны. Он отметил, что сюжет “Схем” – “ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения”.
Ранее уже бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко ответил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.
Перед этим в Офисе президента утверждали, что не владеют информацией о визите Зеленского в Оман в начале 2020 года. В ОПУ отмечали, что публичная информация о встречах президента Украины с представителями Омана была размещена на сайте главы государства, а данными о стоимости поездки и сопровождении Зеленского располагают Государственное управление делами и Управление государственной охраны.
- 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых был запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
- По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся президенту не менее чем в 2,5 млн гривен. В официальном ответе Государственного управления делами указывалось, что Владимир Зеленский осуществил поездку в Оман в начале января 2020 года за чьи-то частные средства.
- В МИД Украины заявили, что визит президента Владимира Зеленского в Оман был направлен на “поддержку положительной динамики” в отношениях между странами.
- При этом только 12% украинцев поверили, что тайная поездка Владимира Зеленского в Оман была рабочей. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой “Центра Разумкова” с 17 по 21 января.