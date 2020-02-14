Президент Украины Владимир Зеленский никогда не встречался и не разговаривал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, комментируя расследование журналистов программы “Схемы: коррупция в деталях”.

“Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было несложно в сюжете программы “Схемы” – это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили”, – написала Мендель.

Ранее в программе “Схемы” утверждалось, что Николай Патрушев посещал Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. По информации журналистов, российский силовик прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

После выхода программы глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приведенные журналистами данные не подкреплены фактами и необъективны. Он отметил, что сюжет “Схем” – “ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения”.

Ранее уже бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко ответил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.

Перед этим в Офисе президента утверждали, что не владеют информацией о визите Зеленского в Оман в начале 2020 года. В ОПУ отмечали, что публичная информация о встречах президента Украины с представителями Омана была размещена на сайте главы государства, а данными о стоимости поездки и сопровождении Зеленского располагают Государственное управление делами и Управление государственной охраны.