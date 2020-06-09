Президент Владимир Зеленский заявил, что на востоке Украины отношение к лидеру ОУН Степану Бандере неоднозначное.

Об этом он рассказал в интервью “Украинской правде”.

По его словам, на вопрос о месте Бандеры в нашей истории должно ответить время.

Отвечая на вопрос, считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее героями. “У нас от героя до врага – один шаг”, – сказал президент.

Он также заявил, что на востоке Украины нет однозначного отношения к истории Бандеры. “Не нужно, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на вопросы, на которое должно ответить время”, – заявил Владимир Зеленский.