Президент Украины Владимир Зеленский отмечает сложность борьбы с контрабандой, которая будет 2-3 года "штормить" страну, но подчеркивает, что власть настроена решительно, на примере ситуации с Закарпатской областью.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“На Закарпатье я поставил губернатором офицера СБУ, потому что любого другого губернатора покупают местные элиты или другие элиты. Покупают, или запугивают, раньше их даже могли “похоронить” там. Поэтому я поставил губернатором в Закарпатской области человека, который был вторым, третьим в Службе безопасности Украины, человека, которого боятся, по фамилии Петров. Человека, которого стороной обходят местные крупные контрабандисты”, – сказал Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области.

По словам президента, операция нового главы Закарпатской ОГА по изобличению контрабандистов сработала.

“Остановили “обычных нормальных” украинцев, которые сказали, что они “20 лет платят таможеннику 500 баксов и едут”, а теперь им это делать не дают. Была большая очередь. Они договорились, автобусы между собой, что “у вас завтра ничего не будет”, никаких продуктов, текстиля, ни кофе, ничего другого, “если вы не будете нас пропускать по $500”, – рассказал Зеленский.

“И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они “штормить” эту страну. Так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться, и в определенное время у нас с вами не будет кофе, лосося, хамона, так переживём это время, но покажем им, что не будет другого, нет другого шанса, как поломать им хребет. Или давайте их пропускать”, – сказал президент.

Напомним, на границе с Венгрией перевозчики заблокировали контрольный пункт пропуска “Тиса”. Как сообщало местное издание Mukachevo.net, перевозчики отказываются декларировать посылки, которые возят на заказ. “Водители отказываются подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях”, – отмечают пограничники.