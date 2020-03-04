Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, как решаются проблемы в угольной отрасли, отметив, что не может быть "нянькой" профильному министерству, "антикризисным менеджером" и "коллектором".

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

“Наша боль – ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Да, эти проблемы существуют уже 15 лет. Но сегодня это – наше наследие и наша ответственность. Прежде всего речь о зарплатах шахтеров и сбыте украинского угля. Эта проблема была летом. Все вмешивались. Это ненормально, но я тоже вмешался. Проблема возникла вновь. Я снова вмешался, и на этой неделе шахтерам будет погашено 650 млн гривен долгов. Но я не могу каждый раз становиться и психологом для людей, и кризисным менеджером для некоторых, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой профильного министерства“, – подчеркнул Зеленский.

Также Президент прокомментировал заявления о возможном закрытии неприбыльных шахт. Он отметил, что это возможно при условии обучения, переквалификации людей, создания новых рабочих мест.

“Еще раз подчеркиваю: закрыть шахту – не значит закрыть вопрос. Поэтому сначала – обучение людей и переквалификация, создание новых рабочих мест, обеспечение аналогичной, как минимум, зарплаты, и только потом мы можем поднимать вопрос о закрытии той или другой неприбыльной шахты. Только в такой последовательности”, – заявил Зеленский.

Кроме того, Глава государства высказался против импорта электроэнергии и угля.

“Скажите мне, пожалуйста, о каком импорте чужой электроэнергии и угля может идти речь, когда наши шахтеры не защищены государством? Это тысячи шахтеров и их семьи” – напомнил Зеленский.